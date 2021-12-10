ماذا استفاد المغرب دبلوماسيا واقتصاديا بعد عام على اعتراف والولايات المتحدة بمغربية الصحراء؟

استفاد الاقتصاد المغربي من قرار 10 ديسمبر 200، حيث استأنفت واشنطن استيراد الفوسفات المستخرج من الصحراء

أدى اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، إلى تغيير نهج المغرب مع بعض "شركائها داخل الاتحاد الأوروبي" بعد أن أعربوا علانية عن عدم موافقتهم على قرار ترامب، وخاصة إسبانيا وألمانيا، واستدعى المغرب سفيريه المعتمدين في هذين البلدين للتشاور.

وتمكن المغرب عبر وزير خارجيته ناصر بوريطة من الحصول على إعلان رسمي أمريكي يؤكد على أهمية الاتفاق الثلاثي، عقب المحادثات التي أجراها في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، وبذلك تكون إدارة بايدن قد أعلنت رسميا وللمرة الأولى ترحيبها بالإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 بالقصر الملكي بالرباط أمام الملك محمد السادس، وهو الاتفاق الذي يربط اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، باستئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

ووقع المسؤولون المغاربة والإسرائيليون "20 اتفاقية" أهمها مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني والاستخباراتي المبرمة في الرباط في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وهو الاتفاق الأول من نوعه الذي توقعه إسرائيل مع دولة عربية،وسبقتها زيارة رفيعة المستوى إلى المملكة قام بها وزير الشؤون الخارجية يائير لبيد في أغسطس/ أب المنصرم.

وأدى استئناف العلاقات مع إسرائيل إلى بعث روج جديدة في الحركات "المناهضة للتطبيع" بالمغرب، واتحد نشطاء اليسار والإسلاميون (باستثناء حزب العدالة والتنمية)، تحت راية "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، ونظموا عدة وقفات بعدة مدن للتنديد بالتقارب بين البلدين، لكن تأثير هذه الاحتجاجات على مسار التقارب المغربي الإسرائيلي ظل ضعيفا.

غير أن هذا النجاح الدبلوماسي المغربي لم يكتمل بعد، حيث تقدمت القوات المسلحة الملكية، بطلب موافقة واشنطن على شراء لما لا يقل عن أربع طائرات بدون طيار كبيرة ومتطورة من نوع SeaGuardian MQ-9B المصنعة من قبل شركة General Atomics. ، ففي ظل غياب الضوء الأخضر من البرلمانيين الأمريكيين، تأخر هذا العقد كثيرًا.

ويتمثل الجزء الآخر من القرار الأمريكي الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ففي غضون عام تقريبًا، التقى عدد من مسؤولي البلدين في مختلف المجالات.

وفي إشارة قوية أخرى من إدارة بايدن على تمسكها بالاتفاق الثلاثي، رفضت الحكومة الأمريكية اقتراح السناتور جاك ريد الموالي للبوليساريو من الحزب الديمقراطي، والرامي إلى جعل تمويل برامج التعاون العسكري مع المغرب مشروطا بقبول المملكة خطة سلام في الصحراء.

وبدوره استفاد الاقتصاد المغربي من قرار 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراد الفوسفات المستخرج من الصحراء في يوليوز/ تموز المنصرم، لتنهي بذلك تعليقًا يعود تاريخه إلى عام 2018. بالإضافة إلى ذلك وصلت إلى ميناء العيون شحنتي غاز من الولايات المتحدة، في مايو/أيار ويونيو/حزيران المنصرم.