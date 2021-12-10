بريطانيا: ندعم خطة "الحكم الذاتي" وجهود المغرب "جادة وذات المصداقية" لـ "تسوية نزاع الصحراء"

تشيد بريطانيا جهود المغرب “الجادة وذات المصداقية الرامية إلى تسوية النزاع حول الصحراء" وبمكافحة الإرهاب

جددت بريطانيا، التأكيد على دعمها للقرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يشيد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية الرامية إلى تسوية النزاع حول الصحراء"، مشيدة بإسهام المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.

وأعرب وزيرا خارجية بريطانيا والمغرب عن "قلقهما العميق" إزاء تفاقم التهديد الإرهابي في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل. وبحسب بيان مشترك بين المغرب وبريطانيا صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي، تؤكد بريطانيا على “الدور الرئيسي” للأمم المتحدة في مسلسل تسوية النزاع حول الصحراء”.

وأوضح البيان، أن “المغرب وبريطانيا، ينوهان بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، ويجددان التأكيد على دعمهما الكامل لجهوده من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع الذي عمر طويلا”. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية، ليز تراس، قد عقد، اليوم الأربعاء بلندن، الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة.

وخلال المباحثات التي جمعتهما، جدد الوزيران التأكيد على رؤيتهما المشتركة حيال إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين، من خلال تعزيز الحوار السياسي، تعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني، والنهوض بالعلاقات البشرية والثقافية. وفي هذا السياق، اعتمد الجانبان إعلانا سياسيا مشتركا بين المغرب والمملكة المتحدة، ووقعا قرارين يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب-المملكة المتحدة، المبرمة بين البلدين في العام 2019، وهي مجلس ولجنة الشراكة، كما قاما بتشكيل لجنة فرعية مكلفة بالتجارة، الاستثمار، الخدمات، الفلاحة، الصيد البحري، الجوانب الصحية وتلك المتعلقة بالصحة النباتية والجمارك.