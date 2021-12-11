تشاد تجدد دعم دور الأمم المتحدة في تسوية ملف الصحراء

أشاد السيد بوريطة بجمهورية تشاد لموقفها البناء بشأن قضية الصحراء

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج، شريف محمد زين، أمس الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط، على تأكيد موقف بلاده بخصوص سمو دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأوضح رئيس الدبلوماسية التشادية، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن بلاده دعت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى “إعادة إحياء مسلسل المحادثات طبقا لروح قرار مجلس الأمن ذي الصلة 2602 “. حسب موقع ماب إكسبريس المغربي

من جهته، أشاد السيد بوريطة بجمهورية تشاد لموقفها البناء بشأن قضية الصحراء، مذكرا بأن هذه الدولة الإفريقية كانت قد سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية سنة 2006، مبرزا دعم تشاد للمقاربة البناءة التي تبناها الاتحاد الإفريقي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ومن جانب آخر، أشار بوريطة، إلى أن مباحثاته مع نظيره التشادي شكلت أيضا مناسبة لتنسيق المواقف ووجهات نظر البلدين بشأن عدد من القضايا المتعلقة بإفريقيا الغربية، ومنطقة الساحل، وتجمع دول الساحل والصحراء ، وذلك بهدف تفعيل هيئاته لتضطلع بدورها كاملا في مجال السلم والاستقرار في البلدان الأعضاء.