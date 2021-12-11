الرئيس التونسي: من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها

أشار قيس سعيد إلى أنه"ثبت لدى محكمة المحاسبات أن عدداً من القائمات تحصل على أموال من الخارج وهذا موثق"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن"من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل المستقبل يحدده الشعب التونسي، وبناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء".

وأشار قيس سعيد إلى أنه"ثبت لدى محكمة المحاسبات أن عدداً من القائمات تحصل على أموال من الخارج وهذا موثق، فكيف يقولون إنهم لم يتحصلوا على أموال؟" في تلميح إلى ملف تمويل الحملات الانتخابية و"التجاوزات التي ذكرها تقرير محكمة المحاسبات".

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أكّد سعيد على أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".وأضاف: "لقد تم تزوير العقول قبل تزوير الانتخابات من طرف من عبثوا بالشعب التونسي، ونملك ثلاثة عقود بالاسم وهم ينفون ويقولون العكس، لدينا الوثائق التي تدينهم وينبغي تفعيل القرارات المترتبة على هذه المخالفات".

وأشار سعيد إلى أنه سيبحث مع الأساتذة القانونيين حلولاً قانونية قال إنها "تستند على إرادة الشعب التي هي فوق الدستور".

وأكد سعيّد بحسب البيان أن "الدولة التونسية واحدة وقائمة بمؤسساتها وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الإشاعات من أي طرف كان".

وأشار سعيّد إلى أن "تونس التي تتوفر على كل الإمكانيات بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الشعب"، مشدداً على أن "تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه".