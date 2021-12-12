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وزير خارجية الجزائر: منتخبنا كان قويا ويستحق النصر والنجاح في هذه المرحلة الكبيرة

i24NEWS

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وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة .
(AP Photo/Fateh Guidoum)وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة .

وأكد لعمامرة أن "هذا النصر كان في منافسة كبيرة وشريفة".

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن "فريقنا كان قويا ويستحق النصر والنجاح في هذه المرحلة الكبيرة" مشيرا إلى أنه " تاريخ اليوم صادف الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري على نظيره المغربي".

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وأكد لعمامرة أن "هذا النصر كان في منافسة كبيرة وشريفة".

جاءت تصريحات لعمامرة في كلمة له خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الجزائري الكرواتي.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية (5-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) أمس السبت في ختام الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.