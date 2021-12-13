تقرير: "مخاوف إسبانية من هجوم محتمل للمغرب لاسترداد سبتة ومليلية في ظرف لا يتعدى ثلاث ساعات"

"في حالة إذا هجم المغرب على سبتة ومليلية، فإن ضمانات نجاح إسبانيا في الدفاع عنهما ضعيفة، ونفضل الحل السياسي"

كشفت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية عن تقرير عسكري إسباني يُظهر مخاوف من هجوم مغربي مُحتمل على سبتة ومليلية لاستردادهما سيؤدي إلى سقوطهما في ظرف لا يتعدى 3 ساعات، وأن القوات الإسبانية لن تصمد كثيرا أمام التفوق المغربي في عدد المشاة والمدفعية.

وبحسب ما أولاده موقع "الصحيفة" الإح\خبراري المغربي نقلا عن صحيفة "الكونفيدينثيال" فإن الدوافع التي وقفت وراء إقدام الكولونيل الإسباني بلاسكو ألونسو على إنجاز هذا التقرير، هو عدم إدراج سبتة ومليلية في حلف الناتو عام 1986، مما أبقى المخاوف من أن أي هجوم مغربي على المدينتين، فإن إسبانيا لن تحصل على الدعم من حلفاء الحلف الأطلسي، وهي بمفردها ليست قادرة على الصمود للدفاع عن المدينتين.

وقالت الكونفيدينثيال، إنه بعد فترة قصيرة من هذا التقرير، أكد الجنرال الإسبانيي إدواردو ألاركون أغويري، الذي رسم خطة استراتيجية للدفاع عن سبتة، أنه في حالة إذا هجم المغرب على سبتة ومليلية، فإن ضمانات نجاح إسبانيا في الدفاع عنهما ضعيفة، وبالتالي حث على الحلول السياسية وليس العسكرية.

كما طالب المسؤولان العسكريان الإسبانيان المذكوران، على ضرورة أن تعمل إسبانيا على إدراج سبتة ومليلية في حلف الناتو، لتكون إسبانيا قادرة على الدفاع عنهما، وإلا فإنهما ستفقدهما في ظرف وجيز أمام الهجوم المغربي.

وأشارت "الكونفيدينثيال" في هذا الصدد، أنه منذ هذا المطلب الذي تقدم به كل من الكولونيل بلاسكو ألونسو، والجنرال إدواردو ألاركون أغويري، لم يقم أي مسؤول آخر بإثارة موضوع إدراج سبتة ومليلية في حلف الناتو، حتى عاد حزب فوكس بعد أزمة الصيف المنصرم بين المغرب وإسبانيا لإثارة هذا الموضوع من جديد.