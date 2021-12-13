الجزائر: القبض على"خلية إخوانية تنتمي لرشاد" تلقت تمويلا خارجيا ودعت إلى التجمهر والإخلال بالنظام والأمن العام

"التمويل كان مقابل نشاطهم الهدّام، وترويجهم لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، بغية زعزعة الاستقرار والأمن

ذكرت الأجهزة الأمنية الجزائرية، في بيان، اليوم الإثنين، "تفكيك خلية إرهابية تابعة لـحركة ’ رشاد’ تتكون من 14 إرهابياً بمحافظة الأغواط" كانت "تمارس التحريض من خلال نشر أخبار من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والإشادة بالأعمال الإرهابية، والدعوة إلى التجمهر والإخلال بالنظام والأمن العام".

وأشار البيان إلى أن "خطورة الخلية الإخوانية من خلال ما تم رصده من مخطط كان أعضائها يشرفون عليه، وذكر بأن الإرهابيين الموقوفين" في محافظة الأغواط جنوب العاصمة "وهي مسقط رأس زعيمها الهارب الإخواني المدعو محمد العربي زيتوت".

ووجه وكيل الجمهورية عدة تهم لأعضاء الخلية تعلقت بـ"جناية نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، وتلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح في البلاد".

وأكد البيان أن نتائج التحقيقات كشفت "تلقي الخلية الإرهابية دعماً مالياً وتمويلا من داخل وخارج الوطن" دون أن تشير إلى الجهات الممولة، فيما نبهت إلى أن "عملية رصد وتوقيف الإرهابيين تمت بالتنسيق المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية"

كما لفت البيان إلى أن "التمويل الذي تلقته الخلية الإخوانية كان مقابل نشاطهم الهدّام، وترويجهم لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، بغية زعزعة الاستقرار وتضليل الرأي العام الوطني".

وأفادت مديرية الشرطة العامة عن المضبوطات التي عُثرت بحوزة الإرهابيين الـ 14، وتمثلت في "نسخ من مؤلفات تحريضية، وأجهزة إعلام آلي، وهواتف نقالة، ودعائم إلكترونية، وآلة تصوير رقمية، ووصولات مالية".