السودان: السفارة الأمريكية تؤكد دعمها للمظاهرة التي دعا إليها نشطاء سياسيين وهيآت نقابية في البلاد

تظاهر آلالف السودانيين في مسيرات اجتاحت الخرطوم ومدن أخرى وهم يهتفون "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب"

أكدت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الاثنين، "وقوفها مع الشعب السوداني في سعيه للحرية والسلام والعدالة"، في مظاهرات اليوم، التي دعا إليها نشطاء سياسيين وهيآت نقابية سودانية، بـ "التوجه صوب القصر الجمهوري"، كما رحبت السفارة بـ "التزام الحكومة السودانية بحماية المحتجين السلميين"، وفق ما ورد في تدوينة على الصفحة الرسمية للسفارة بموقع فيسبوك.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، أمس الأحد، "كافة الثائرات والثوار للمشاركة الفاعلة في مواكب الغد، والصمود في وجه القمع وترديد الشعارات المعبرة عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة".

وأطلقت الشرطة السودانية، الأسبوع الماضي، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم، بعد مطالبتهم بعودة الحكومة المدنية، بحيث تظاهر آلالف السودانيين في مسيرات اجتاحت الخرطوم ومدن أخرى وهم يهتفون "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".

واتهمت نقابات أطباء قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم، رغم أن "الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين".