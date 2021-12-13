العاهل المغربي يطلق خطة لاعادة ترميم مئات المواقع اليهودية في المملكة

وتأتي الخطة مع مرور عام على توقيع المغرب على الاتفاقيات الابراهيمية والتي اعادت خلالها علاقاتها مع اسرائيل

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا خطة لترميم مئات المواقع اليهودية في المملكة، ويأتي هذا مع استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، جاء ذلك بحسب النشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مواقع عربية.

ومن المتوقع ان يتم في اطار الخطة ترميم مئات الكُنُس، المقابر والمواقع التراثية اليهودية الواقعة في عدد من المدن المغربية، كما قرر العاهل المغربي إعادة الاسماء الاصلية لعدد من الأحياء اليهودية، في اطار الخطة سيتم ترميم المقبرة اليهودية الواقعة في مدينة فاس والتي تضم 13 الف قبرا يهوديا.

اضافة لذلك، تم افتتاح عدد من المتاحف اليهودية في المغرب ومبادرات أخرى على ضوء الاهتمام المتزايد بالحفاظ على الذاكرة والتراث اليهودي المغربي.

ويشار الى ان يوم الجمعة الماضي صادف مرور عام على توقيع المغرب على الاتفافيات الابراهيمية. ومن الجدير ذكره ان في اسرائيل اعربوا عن تقديرهم الكبير لمبادرة العاهل المغربي.

وكان وزير الامن الاسرائيلي بيني غاننس زار المملكة الشهر الماضي، ووقع خلال زيارته عددا من مذكرات التفاهم الامنية مع الوزير المكلف بادارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي.