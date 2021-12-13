تقرير: وفد من البوليساريو عالق على الحدود الموريتانية

"وفد البوليساريو محتجز منذ 10 أيام من قبل الدرك الموريتاني"

أفاد موقع "الزويرات ميديا" الموريتاني، اليوم الاثنين، أن سيارتان تابعتان لجبهة البوليساريو عالقتان على الحدود الموريتانية، بهما مسؤولون من الجبهة، أكدوا في تصريح للسلطات الموريتانية أنهم "يريدون دعوة بعض النقابات الموريتانية للمشاركة في تظاهرة ستنظم في ولاية تيندوف الجزائرية"، مشيرا إلى أن "السلطات الموريتانية لم تكن على علم بوفد البوليساريو".

وأضاف الموقع أن وفد البوليساريو "لا يزال ينتظر الحصول على الترخيص اللازم في بير أم اكرين"، بسبب عدم إخطار السلطات الموريتانية، ما تسبب في "عرقل حصوله السريع على ترخيص لمواصلة رحلته إلى داخل الأراضي الموريتانية".

ويُشار إلى أن "هذه التظاهرة افتتحت يوم أمس بحضور زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ووفد نقابي موريتاني".

وذكر موقع "يابلادي" المغربي أن "وفد البوليساريو محتجز منذ 10 أيام من قبل الدرك الموريتاني"، ولم تستبعد مصادر "يابلادي" ، أن يكون "هؤلاء المسؤولون في البوليساريو يخططون للهرب من مخيمات تندوف، خصوصا وأن الجيش الموريتاني سبق له أن أجهض محاولة مماثلة في السابق".

وأضاف "يابلادي" أنه "سبق لدورية عسكرية موريتانية أن اعترضت في نيسان/أبريل 2020، سيارة على متنها 10 أشخاص من البوليساريو، بينهم 3 أطفال، أثناء استعدادها لدخول مدينة الزويرات الموريتانية".