تظاهرات في الخرطوم والمدن السودانية تطالب بحكم مدني

آلاف شاركوا في احتجاجات بمناطق مختلفة في الخرطوم، تنديدا بقرارات قائد الجيش السوداني

تظاهر آلاف السودانيين، الإثنين، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"التحول الديمقراطي المدني"، ورفضا ل "الانقلاب العسكري".

وبحسب وكالة الأناضول، توسعت الاحتجاجات بخروج مظاهرات في مدن بورتسودان (شرق) والقضارف (شرق) وسنجة (جنوب شرق) ومدني (وسط)، لتنضم إلى مدن الدمازين والفاشر ونيالا وعطبرة والخرطوم التي خرجت في وقت سابق الإثنين، بحسب مراسل الأناضول وشهود عيان.

وأفاد شهود عيان أن آلاف احتشدوا من أحياء مدينة أم درمان ومدينة بحري، وتجمعوا في ساحة "ميدان الأهلية"، رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي وقت سابق الإثنين، تظاهر آلاف السودانيين، في الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"التحول الديمقراطي المدني"، ورفضا لـ "الانقلاب العسكري".

وفي بث مباشر على صفحة "لجان مقاومة الخرطوم" أظهرت مشاهد مصورة من موقف مواصلات جاكسون الرئيسي وسط العاصمة، حمل المحتجون للأعلام الوطنية وهم يتوجهون صوب القصر الرئاسي.

وانطلق موكب (تظاهرة) احتجاجي ثان من شارع الحرية وسط الخرطوم نحو القصر الرئاسي، بحسب شهود عيان.

كما نشرت صفحة "لجان مقاومة الخرطوم بحري" بثا لحشد في منطقة الشعبية بالمدينة (غرب) يحمل لافتة عليها عبارة "الردة مستحيلة".

وفي وقت سابق الإثنين، أبدت الولايات المتحدة، ترحيبها بـ"التزام" الحكومة السودانية بحماية المتظاهرين الرافضين لإجراءات البرهان.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".