تونس:رئيس الجمهورية يعلن عن استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية جديدة

قيس سعيد"تنظيم استفتاء شعبي في25 يوليو/تموز من عام 2022 تليه انتخابات تشريعية في 17 من شهر ديسمبر "

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مساء الاثنين، عن تنظيم استفتاء شعبي في25 يوليو/تموز من عام 2022 تليه انتخابات تشريعية في 17 من شهر ديسمبر /كانون الأول من نفس العام، و سيبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.

وأشار قيس سعيد في كلمة وجهها للشعب التونسي تنظيم استشارة شعبية الكترونية بداية من 1 يناير/كانون الثاني الوشيك تمكن الشعب حسبه من التعبير عن إرادته، كما سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل محافظة، على أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس/آذار المقبل تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.

وكشف قيس سعيد أن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي اعمالها قبل يونيو/حزيران القادم ويتم عرض الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يونيو/تموز من عام2022.