نشر رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، دافييد غوفرين، صورة له عبر حسابه على تويتر بمدينة فاس، وأرفقها بالقول: "كنت مسرورا جدا اليوم بمدينة فاس، بلقاء هشام بن مخلوف، أخي وصديقي ورئيس لجنة الصداقة المغربية الإسرائلية، الذي نظم حفلة فريدة من نوعها بمناسبة السنة الأولى لاستئناف العلاقات الدبلومسية بين البلدين".

كما نشر صورة له قرب جامعة القرويين وعلق عليها بالقول: "صورة بأقدم جامعة في العالم، وهي جامعة القرويين بفاس التي أسستها فاطمة الفهرية"، واستطرد: "نرى من خلال الصورة صومعة الجامع الذي يعتبر من أبرز المآثر التاريخية التي تفتخر بها مدينة فاس كعاصمة علمية وروحية للمغرب".