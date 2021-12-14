"كنت مسرورا جدا اليوم بمدينة فاس، لاحياء حفلة بمناسبة السنة الأولى لاستئناف العلاقات الدبلومسية بين البلدين"

نشر رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، دافييد غوفرين، صورة له عبر حسابه على تويتر بمدينة فاس، وأرفقها بالقول: "كنت مسرورا جدا اليوم بمدينة فاس، بلقاء هشام بن مخلوف، أخي وصديقي ورئيس لجنة الصداقة المغربية الإسرائلية، الذي نظم حفلة فريدة من نوعها بمناسبة السنة الأولى لاستئناف العلاقات الدبلومسية بين البلدين".

كما نشر صورة له قرب جامعة القرويين وعلق عليها بالقول: "صورة بأقدم جامعة في العالم، وهي جامعة القرويين بفاس التي أسستها فاطمة الفهرية"، واستطرد: "نرى من خلال الصورة صومعة الجامع الذي يعتبر من أبرز المآثر التاريخية التي تفتخر بها مدينة فاس كعاصمة علمية وروحية للمغرب".

https://twitter.com/i/web/status/1469773207683088394 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقام رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، بزيارة لمدينة فاس هي الثانية من نوعها بعد الزيارة الأولى التي قام بها للعاصمة العلمية في شهر شتنبر/أيلول المنصرم.

وكان غوفرين قد وصل إلى المغرب يوم 26 من شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام "من أجل بدء مهامه كقائم بأعمال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر حينها.

وكان المغرب قد أعلن يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 عن استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أعلن في السياق نفسه "العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين.