واشنطن: العلاقات مع الرباط أقوى من أي وقت مضى والحكم الذاتي جاد وواقعي وسندعمه

المغرب يعتبر شريكا حاسما لأمريكا في القضايا الأمنية، إذ يشارك معنا في أكثر من 100 تمرين وفعالية عسكرية

قال الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالمغرب، جيروم شيرمان، إن “السنة الماضية كانت واحدة من بين المعالم البارزة في تاريخ العلاقة بين واشنطن والرباط التي أصبحت أقوى من أي وقت مضى" مشددة على أن"مقترح الحكم الذاتي المغربي جاد وذو مصداقية وواقعي، لتلبية تطلعات ساكنة الصحراء".

وشدد المسؤول الأمريكي، في تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري المغربي أن واشنطن "مصممة على إيجاد حل دائم وعادل ومدعوم دوليا لنزاع الصحراء" وأن "الولايات المتحدة ترحب بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، وستدعم جهوده لحل هذا النزاع”.

وشدد الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية على أن “المغرب يعتبر شريكا حاسما لأمريكا في مجموعة من القضايا الأمنية، إذ يشارك معنا في أكثر من 100 تمرين وفعالية عسكرية سنويًا، وهو شريك رئيسي في كل من برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي وبرامج المبيعات العسكرية الخارجية" موضحا أن "البلدين يحتفلان بالذكرى السنوية 15 لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب"، ولفتت إلى أن الأخير “هو البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي تجمعه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، وهو ما مكن من خلق الآلاف من فرص العمل وزيادة خمسة أضعاف في قيمة التجارة في السلع – إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “العام المنصرم تميز باستئناف العلاقات بين حليفين لواشنطن هما المغرب وإسرائيل”، لافتا إلى أن “التطبيع أحيا العلاقات التاريخية وعمقها، وحقق فوائد ملموسة للشعبين وسيخلق فرصا جديدة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة”.

وأضاف جيروم شيرمان أن “المغاربة والإسرائيليين يستفيدون اليوم من ارتفاع المعاملات التجارية والنشاط السياحي، إضافة إلى أن البرامج الثقافية والتبادلات الأكاديمية تعمل على إنهاء الانقسامات القديمة، وتعزيز ثقافة التسامح في جميع أنحاء المنطقة”.