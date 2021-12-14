المغرب : الملك محمد السادس يعين حوالي 20 سفيرا جديدا للمملكة

شملت دول الشرق الأوسط تعيين سفراء لـ 3 دول وهي جمهورية قبرص، و فلسطين و دولة الكويت

قام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بتعين 19 سفيرا جديدا بالبعثات الدبلوماسية للمملكة المغربية، من بينها الجمهورية الفرنسية، و مملكة النرويج وهولندا و دولة الكويت و السلطة الفلسطينية، وسلمهم ظهائر تعيينهم، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.

وأدى السفراء الجدد القسم أمام الملك، ويتعلق الأمر بكل من فرنسا، مملكة السويد، جمهورية لاتفيا، هولندا، جمهورية اليونان، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية، مملكة النرويج وجمهورية إيسلندا، حسب موقع ماب إكسبريس المغربي.

بالإضافة إلى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر، جمهورية مالي، جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان، جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون

وشملت دول الشرق الأوسط تعيين سفراء لـ 3 دول وهي جمهورية قبرص، و السلطة الفلسطينية و دولة الكويت.

كما تم تعيين سفراء جدد لكل من جمهورية بنما، أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى مملكة التايلاند، وجمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قرغيزستان

وحضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.