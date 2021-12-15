الخارجية الروسية تدعو المغرب والبوليساريو لاستئناف المفاوضات "الإرهابيون سيستفيدون من الوضع"

في ظل مخاطر التصعيد في هذا الجزء من إفريقيا، يجب أن تدعو كافة الدول النافذة جميع الأطراف إلى ضبط النفس

دعا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو "بأسرع ما يمكن لوضع حلول توافقية لقضية الصحراء" وقال:"في حال ترك القضية كما هي فإن الإرهابيون سيستفيدون من الوضع، مطالبا أطراف النزاع ببذل جهد أكثر لإيجاد حل على الأمد القريب".

وقال لافروف إنه “في ظل مخاطر التصعيد في هذا الجزء من إفريقيا، يجب أن تدعو كافة الدول النافذة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وأن تصر على الطرق السياسية والدبلوماسية للتسوية”.

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة “TeN” المصرية، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، مشددا على أن "القرارات في ما يخص الصحراء تستوجب الحوار المباشر بين المغرب والبوليساريو، معتبرا أن أزمة الصحراء يجب تسويتها مثل أي أزمة أخرى على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وجدد سيرغي لافروف، دعوته إلى “العودة لطاولة المفاوضات، وأن تساعد الأخيرة في صياغة الحلول التوافقية التي ستلبي مصالح الطرفين، معربا عن قلقه إزاء خرق وقف إطلاق النار الذي كان قائما على مدار 30 سنة تقريبا”.

وحذر سيرغي لافروف في مقابلته التلفزيونية، من أنه “في حال ترك القضية كما هي فإن الإرهابيون سيستفيدون من الوضع، مطالبا أطراف النزاع ببذل جهد أكثر لإيجاد حل على الأمد القريب”.

وفي السياق ذاته، سبق وأعلنت الخارجية الروسية في بلاغ سابق لها، أن “التعاون الروسي – المغربي متعدد الأوجه يتطور بشكل ديناميكي، ويلعب سفير روسيا الإتحادية في المغرب فاليريان شوفالوف دورا فعالا في هذا العمل المشترك”.

وكشفت الخارجية الروسية، أن “الكثيرين، بما في ذلك اللاعبين غير الإقليميين، يشعرون بالانزعاج الشديد من تعزيز العلاقات بين موسكو والمغرب، ويستخدمون أي وسيلة بما في ذلك المعلومات المضللة لإلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وكان وزير الخارجية الروسي قرر إلغاء زيارته التي كانت مقررة، الأحد والإثنين المنصرمين، إلى الرباط، حيث كان سيرأس منتدى التعاون الروسي العربي الذي كانت ستحتضنه مدينة مراكش.