مجلس التعاون الخليجي يجدد "قراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء"

أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمغرب وتنفيذ خطة العمل المشتركة.

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها" مؤكدا على "أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمغرب وتنفيذ خطة العمل المشتركة".

وأشاد البيان الختامي للقمة، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف بن فلاح الحجرف، بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الثاني المنصرم بشأن الصحراء.

كما أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية؛ وتنفيذ خطة العمل المشتركة.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أعمال القمة 42 لمجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت في الرياض أمس الثلاثاء، برئاسة المملكة العربية السعودية.