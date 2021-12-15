الرئيس التونسي لنظيره الجزائري: "التعاون مهم بيننا لمواجهة التحديات وحل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا ليبي-ليبي"

الرئيس التونسي لنظيره الجزائري: الحل للأزمة في ليبيا لن يكون إلا ليبي-ليبي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد لنظيره الجزائري عبد المجيد تبونم، أن العلاقات بين البليدن ستتطور بشكل أكبر في المستقبل بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن "احل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا ليبي-ليبي.

وقال الرئيس التونسي، خلال قمة جمعت الرئيسين، إن "علاقتنا مع الجزائر متميزة ولا يمكن أن نواجه التحديات فرادى" وتابع "سعيد": "سنعمل على أن تكون علاقتنا مع الجزائر مثالا يحتذى به".

واستطرد الرئيس التونسي:" ننسق مع الجزائر في قضايا المنطقة ومنها الوضع في ليبيا"، مشددا على أن "الحل للأزمة في ليبيا لن يكون إلا ليبي-ليبي".

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عيد المجيد تبون: "نعتزم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع تونس لتعزيز العلاقات بين البلدين".وأعرب الرئيس الجزائري عن أمنياته بأن "تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوى الأجنبية".

وعبر عن أمله بأن "تكون القمة العربية المقبلة في الجزائر قمة جامعة".

وتونس هي المحطة الخارجية الثانية للرئيس الجزائري منذ توليه الحكم نهاية 2019، حيث سبقتها زيارته الأولى في فبراير/شباط 2020 إلى المملكة العربية السعودية وتندرج الزيارة -بحسب البيان- في إطار "تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما".