مجلس الأمن يمدّد مهمة بعثة حفظ السلام في أبيي

دعا مجلس الأمن حكومتي السودان وجنوب السودان الى "اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أبيي منزوعة السلاح

دعا مجلس الأمن في قراره الصادر، الأربعاء حكومتي السودان وجنوب السودان الى "اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تصبح أبيي منزوعة السلاح فعلاً، بما في ذلك من خلال برامج لنزع السلاح عند الاقتضاء". وأفيد أن مجلس الأمن اتخذ قرارًا بالإجماع يقضي بتمديد تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لكن بتخفيض عديد هذه القوة من 4000 عنصر الى 3250 عنصرًا.

وينصّ القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) والذي انتهى مساء الأربعاء، حتى 15 أيار/مايو 2022، وتضمن كذلك خفض عديد هذه البعثة.

ومن الجدير ذكره أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شمل في تقرير رفعه الى مجلس الأمن حول الوضع اقتراحاً بخفض عديد البعثة الأممية إلى 3250 عنصراً أو إلى 2900 عنصراً، تاركاً الخيار في هذا الأمر لمجلس الأمن.

وفشلت الولايات المتحدة قبل شهر في إقناع شركائها بالموافقة على مشروع قرار تمديد تفويض هذه البعثة لستة أشهر، ما اضطرها الى اللجوء الى إقرار تمديد فنّي لشهر واحد ريثما تجري المزيد من المفاوضات بهذا الشأن.

يشار الى أن مجلس الأمن بادر الى تشكيل بعثة يونسفا في 2011 على خلفية اندلاع اشتباكات دامية بين الجانبين المتنازعين على المنطقة الحدودية، أدت الى تهجير 100 ألف شخص.