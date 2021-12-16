تقرير: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات الحربية المسيرة في شمال شرق وجنوب المغرب

“اتفاقية شراء نظام “باراك 8″ تتماشى مع طموحات المغرب في نقل التكنولوجيا، لصناعة ذخيرة لنظام الدفاع الجوي"

كشفت مصادر إسرائيلية لموقع "شيبارد ميديا" المتخصص في أخبار الدفاع، أن من بين بنوده اتفاق إسرائيل والمغرب على إنشاء مصنعين متخصصين في صناعة الطائرات المسيرة الحربية، أحدهما سيتم إنشائه في شمال شرق وجنوب المغرب.

وزادت المصادر نفسها في هذا السياق، أن هذه المسيرات التي سيتم تصنيعها في المغرب، سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم، والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد، مشيرة إلى أن اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين إسرائيل والمغرب لن ينحصر في هذين المصنعين فقط.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن الاتفاق بين البلدين يتضمن أيضا نقل التكنولوجية الحربية الإسرائيلية إلى المغرب للتصنيع في مرحلة تلي حصول المغرب على عدد من المعدات والآليات الحربية الإسرائيلية المتعلقة بالدفاع والهجوم معا.

وأشار موقع "شيبارد ميديا" إلى تسلم المغرب مؤخرا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة الحربية والتي تنتمي إلى نظام "Skylock Dome" الدفاعي الإسرائيلي.

ويتعلق التعاون في المجال العسكري بين البلدين بالحصول على نظام صواريخ أرض – جو متوسط المدى من “باراك 8” المصمم لمواجهة أي نوع من التهديدات المحمولة جوا (طائرات، مروحيات، صواريخ مضادة للسفن، طائرات المسيرة، صواريخ الرحلات البحرية والطائرات المقاتلة).

وبحسب مصدر صناعي مغربي مطلع، فإن “اتفاقية شراء نظام “باراك 8″ تتماشى مع طموحات المملكة في نقل التكنولوجيا، حيث اشترت الأخيرة ترخيصًا لتصنيع ذخيرة لنظام الدفاع الجوي هذا”.