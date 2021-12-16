الجزائر وإسبانيا: مناورات عسكرية لتأمين الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط

حماية حرية الملاحة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، وتشمل حماية أنبوب الغاز الذي ينطلق من سواحل الجزائر

أنهت القوات البحرية الحربية الجزائرية ونظيرتها الإسبانية، اليوم الخميس، المناورات العسكرية “باسيكس”، بين البلدين، التي تهم تأمين الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط، امتدت ثلاثة أيام من الثلاثاء إلى الخميس، فيما لم يعلن عنها الجانب الإسباني.

واكتفت وزارة الدفاع الجزائرية بالحديث عن السفن الحربية التي تشارك في هذه المناورات مثل “رايس حسان بريبيار” الجزائرية المحملة بالصواريخ، والسفينة الحربية الإسبانية “أوداز بي 45″، التي تحمل طائرات مروحية، علاوة على سفن وغواصات لم يتم تحديدها.

ويؤكد البلدان أن الهدف الرئيسي هو حماية حرية الملاحة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، وتشمل حماية أنبوب الغاز الذي ينطلق من سواحل الجزائر الى منطقة الأندلس، ويمر منه حوالي 50 في المئة من حاجيات إسبانيا والبرتغال من الغاز.

وتعتبر إسبانيا والجزائر تأمين الملاحة عملا مشتركا هاما للغاية بحكم أن نسبة كبيرة من صادرات وواردات الجزائر مع إسبانيا وباقي الدول الأوروبية يمر عبر البحر، وفي غرب المتوسط، ثم الصادرات والواردات من مضيق جبل طارق باتجاه باقي المتوسط وفي الاتجاه المعاكس. ولهذا، ركزت المناورات على مرافقة السفن الملاحية ثم التنسيق في الاتصال بين البحرية الجزائرية والإسبانية بحكم أن الاتصال والتواصل أمر حيوي وقت التدخل لمواجهة الطوارئ.

وتحولت مدريد إلى مخاطب رئيسي للجزائر خلال السنوات الأخيرة وتحديدا منذ 2020. ولم تتطور العلاقة الى صفقات أسلحة، إذ كان يجري الحديث عن شراء الجزائر فرقاطات إسبانية، لكنها فضلت في آخر المطاف الاستمرار في تقليدها بالاعتماد على الصناعة العسكرية الروسية ثم الصينية مؤخرا.

ومما قد يساعد على تطوير هذه العلاقة هو غياب المشاكل الحدودية بين البلدين، عكس علاقات الجزائر المتأزمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، أو علاقة إسبانيا مع المغرب المتوترة في أغلب الأحيان، ومنها ما يتم تسجيله في الوقت الراهن.