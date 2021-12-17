الأمم المتحدة تطلق تحقيقا دوليا حول التجاوزات في إثيوبيا والأخيرة"نرفض القرار ولن نتعاون"

إثيوبيا: نرفض قرار الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة ولن نتعاون معها

أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، رفضها لقرار الأمم المتحدة بتشكيل "لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة"، مؤكدة أنها "لن تتعاون معها".وكانت الأمم المتحدة، قد طلبت من مجلس حقوق الإنسان التابع لها بحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

ومن جهته قال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف زينبي كيبيدي، إن "الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها" وأضاف أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض".

ويطلب قرار الأمم المتحدة تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان". وسيعين 3 خبراء قريبا ليتولوا لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.

واشار المندوب الإثيوبي إلى أن بلاده "تستهدف، ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام، لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديموقراطيا وعن السلام ومستقبل شعبها".