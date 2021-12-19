السودان: قوات الأمن تغلق الطرق والجسور الرئيسية قبل الاحتجاجات والسفارة الأميركية تطلب من رعاياها عدم الخروج إلى الشوارع

ستكون هذه هي 9 في سلسلة من المظاهرات ضد الانقلاب التي استمرت حتى بعد أن أعاد الجيش حمدوك

قامت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار ومقر قيادة الجيش وكذلك أغلب الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل، وذلك تحسبا لاحتجاجات مزمعة على انقلاب 26 من أكتوبر/تشرين الأول، و التي استمرت حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه.

وكانت قوى سودانية قد أعلنت عن مظاهرات في مدن كثيرة في جميع أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أدت إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ويعتزم المحتجون تنظيم مسيرة صوب القصر الجمهوري في وسط الخرطوم حيث انتشرت قوات الأمن ووحدات من الجيش وقوات الدعم السريع.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد حذر أمس السبت، في بيان من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى وإن "التمترس" السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها.

وستكون هذه هي 9 في سلسلة من المظاهرات ضد الانقلاب التي استمرت حتى بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، في 21 نوفمبر / تشرين الثاني، وأطلق سراحه مع معتقلين سياسيين بارزين آخرين

ومن جانب آخر، طالبت السفارة الأميركية في السودان، اليوم الأحد، رعاياها بتوخي الحيطة والحذر مع توقع خروج مظاهرات حاشدة في الخرطوم وبقية مدن البلاد لإحياء الذكرى السنوية الثالثة التي أطاحت حكم النظام السابق بقيادة عمر البشير.

وطلبت السفارة من موظفيها مباشرة أعمالهم من المنزل وعدم الخروج إلى الشوارع، مضيفة عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع تويتر، بعدم التوجه إلى المطار بعد الساعة الواحدة ظهرا إلا في الحالات القصوى والضرورية، حسب موقع الحرة.

يشار أنه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد أن ضاعف البشير المعزول دوليا سعر الخبز ثلاث مرات، خرج السودانيون إلى الشوارع يطالبون بإسقاط النظام ما اضطر الجيش إلى عزله بعدها بأربعة أشهر.

ويذكر أنه اختار السودانيون ذلك اليوم لأنه في التاريخ نفسه من العام 1955 حصل السودان على استقلاله بعد أن كان يخضع لحكم ثنائي بريطاني مصري.