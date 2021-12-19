الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب القصر الجمهوري

تظاهرات جديدة من أجل الديموقراطية في السودان بعد ثلاث سنوات على "الثورة" رفضًا للاتفاق بين الحكومة والجيش

أطلقت الشرطة السودانية بعد ظهر الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع على الاف المتظاهرين الذين وصلوا بالقرب من القصر الجمهوري للمطالبة باسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وبعد ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت عمر البشير في السودان، يستعد أنصار الديموقراطية والحكم المدني للنزول الى الشوارع الأحد احتجاجا على استئثار الجيش بالسلطة.

واثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وما تبعه من قمع للاحتجاجات أوقع 45 قتيلا ومئات الجرحى، تريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.

في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وبعد أن ضاعف البشير المعزول دوليا سعر الخبز ثلاث مرات، خرج السودانيون الى الشوارع يطالبون باسقاط النظام ما اضطر الجيش الى عزله بعدها بأربعة أشهر.

واختار السودانيون ذلك اليوم لأنه في التاريخ نفسه من العام 1955 حصل السودان على استقلاله بعد أن كان يخضع لحكم ثنائي بريطاني مصري.

ودعا أنصار الحكم المدني الذين يسعون الى إنهاء ما يسمونه ب"احتلال" العسكريين الى تظاهرات جديدة الأحد ضد الجنرالات. وستجوب التظاهرات الشوارع تحت شعار "لا شراكة ولا تفاوض" مع العسكريين.