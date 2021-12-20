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فريق مغربي يفوز بالجائزة الأولى في مجال الاتصال العالمي بمسابقة ناسا 2021

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يتحدث مدير ناسا بيل نيلسون خلال زيارة لمركز جودارد لرحلات الفضاء التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في 5 نوفمبر 2021 في جرينبيلت بولاية ماريلاند.
Olivier DOULIERY / AFPيتحدث مدير ناسا بيل نيلسون خلال زيارة لمركز جودارد لرحلات الفضاء التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في 5 نوفمبر 2021 في جرينبيلت بولاية ماريلاند.

المشروع عبارة عن تطبيق يكشف عن تلوث البلاستيك في المحيطات، هدفنا تطوير هذا التطبيق ليشمل جميع أنواع التلوث

فاز فريق مهندسين مغربي مكون من 3 شبان بالجائزة الأولى في مجال الاتصال العالمي، ضمن تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء لعام 2021، بمشروع عبارة عن تطبيق يكشف عن تلوث البلاستيك في المحيطات "يستجيب للتوجهات الكبرى للعالم والمملكة فيما يرتبط بحماية البيئة والتنمية المستدامة"

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وقال صلاح الدين قابة، وهو أحد أعضاء الفريق، “المشروع عبارة عن تطبيق يكشف عن تلوث البلاستيك في المحيطات، هدفنا تطوير هذا التطبيق ليشمل جميع أنواع التلوث التي يمكن أن تشكل خطرا على الساحل والاهتمام بكل ما هو صناعات وعلوم فضائية بالمغرب”، مشيرا أن التطبيق الذي عمل عليه الفريق يستجيب للتوجهات الكبرى للعالم والمملكة فيما يرتبط بحماية البيئة والتنمية المستدامة. حسب موقع هسبريس المغربي.

وأضاف قابة أنه تم خلال التحدي استعمال المعلومات المفتوحة للناسا والذكاء الاصطناعي لايجاد حل يمكننا من تحديد موقع البلاستيك وكميته في العالم بأسره، مؤكدا أن فريقه هو أول فريق مغربي يفوز بهذا التحدي الذي ينظم منذ 2012 

وفي نفس السياق أُعلن عن فوز 10 فرق على مستوى العالم في 10 مجالات مختلفة، وكانت المشاريع الفائزة هذا العام هي الأفضل من أصل 2814 مشروعا استلمتها الوكالة من مصادر مختلفة حول العالم.

يشار أن تطبيقات الفضاء، تلقت هذا العام، أكثر من 28 ألف تسجيل، وهو أكبر رقم على الإطلاق لحدث تطبيقات الفضاء الافتراضي بالكامل.