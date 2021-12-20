تقرير: روسيا تتغلغل في الدول المحيطة بالمغرب من خلال مرتزقة "فاغنر"

يتواجد نحو ألف عنصر من "المرتزقة" في الجزائر، وألف آخرين بموريتانيا،و 3000 في مالي، تضييقا من موسكو على المغرب

كشفت تقارير عن خريطة انتشار مجموعة “فاغنر” الروسية، بمناطق في القارة الإفريقية، ودول محيطة بالمغرب، حيث يتواجد نحو ألف عنصر من "المرتزقة" في الجزائر، بالإضافة لتواجد ألف آخرين بموريتانيا، 3000 في مالي، وهو يشكل تضييقا من موسكو على توسع النفوذ الاقتصادي والسياسي للمغرب في افريقيا.

ونشر الاتحاد الأوروبي خريطة تظهر انتشار مرتزقة "فاغنر" الروسية في أفريقيا، وذلك عقب إصدار عقوبات على الشركة والمتعاونين معها من الدول والشخصيات.

ويطرح انتشار مجموعة “فاغنر” الروسية، في دول محيطة بالمغرب، تحديا لهذه الأخيرة، اذ يعتبر متتبعون، أن “وجود مرتزقة فاغنر” في مالي وغرب إفريقيا عموما، هو تحد جديد للمغرب والحلف الأنكلوساكسوني الذي يمثل المغرب أحد أطرافه في المنطقة”.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد اتهمت الجزائر بضلوعها في تمويل صفقة تجنيد مرتزقة “فاغنر”، حيث ذكر موقع “ألجيري بارت” أن الجزائر “وافقت على تمويل ما بين 50 في المئة إلى 70 في المئة من تكلفة صفقة جلب "فاغنر" إلى مالي”.

وفي ظل تزايد متاعب فرنسا، أطلت روسيا برأسها وباتت فاعلا رئيسيا في دولة إفريقيا الوسطى منذ 2016، عندما قررت فرنسا إنهاء وجودها العسكري في هذه الدولة، ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا).

وحققت موسكو، منذ 2019، اختراقات نوعية في مسرح النفوذ التقليدي الفرنسي، وهو دول الساحل، مستغلة انهيار صورة مهمة “برخان” الفرنسية. إذ لم تعد ذلك الشريك الموثوق في مكافحة الإرهاب.