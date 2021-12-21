لجنة أطباء السودان المركزية: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 47 قتيلا

"أكثر من 330 حالة إصابة سُجلت خلال مواجهات الأحد في الخرطوم وولاية كسلا شرقي البلاد، منها إصابات بالرصاص الحي"

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، أن "عدد ضحايا الاحتجاجات، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 47 قتيلا، "عقب وفاة المتظاهر محمد مجذوب محمد أحمد (28 عاما) متأثرا بجراحه، بعد إصابته برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له مليونية 19 ديسمبر في منطقة شرق النيل"، وفق ما ورد في بيان اللجنة على صفحتها بموقع فيسبوك.

وكشفت لجنة أطباء السودان، أن "أكثر من 330 حالة إصابة سُجلت خلال مواجهات الأحد في الخرطوم وولاية كسلا شرقي البلاد، منها إصابات بالرصاص الحي، وبعضها في الرأس والعين،وفق تقرير للجنة نشر على موقع فيسبوك أمس الاثنين.

ويذكر أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعطيل العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة، واعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، قبل أن حدوث حراك أدى إلى اتفاق لإعادة المسار الانتقالي في البلاد.

وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين من تحالف الحرية والتغيير، بموجب الاتفاق، فيما تجري مشاورات حول ميثاق سياسي لإكمال الفترة الانتقالية، في الوقت الذي يشهد الشارع السوداني حركة مظاهرات رافضة للاتفاق منذ ذلك الحين.

ودعت لجان المقاومة وكيانات سياسية في السودان إلى مسيرات سلمية يومي السبت المقبل وفي 30 ديسمبر/ كانون أول الجاري للتنديد باتفاق البرهان وحمدوك والمطالبة بالحكم المدني.