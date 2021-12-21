الأزمة الليبية: مصر تؤكد على ضرورة الحل في ليبيا، ومسلحون ينتشرون في العاصمة قبيل إجراء الانتخابات

" مفوضية الانتخابات تواجه تحديات في إقامتها في موعدها في غياب قائمة رسمية للمرشحين"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها"، ومن جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دور مصر الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة '5+5' المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية".

جاء ذلك خلال "استقبال السيسي للمنفي، بحضور عدة شخصيات دبلوماسية وأمنية، بقصر الاتحادية، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث الرسمي للجمهورية المصرية على موقع فيسبوك.

وتأتي هذه الزيارة "وسط غموض حول إجراء العملية الانتخابية في ليبيا، وبالتزامن مع أنباء تفيد أن البرلمان الليبي سيعلن تأجيل الانتخابات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر"، بحسب ما ذكره موقع "العربية" السعودي.

وشهدت مناطق في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، "حشودا عسكرية وإقامة حواجز ترابية، لم تتضح الجهة المسؤولة عنها، ونظرا للأوضاع الأمنية المتوترة، أصدر رئيس جامعة طرابلس قرارا بإخلاءها وإيقاف الدراسة بجميع الكليات.

وأفادت صحيفة المرصد الليبية، أن "المسلحين مقربون من اللواء عبد الباسط مروان الذي شغل رئاسة منطقة طرابلس العسكرية لسنوات، وذلك بعد صدور قرار من المجلس الرئاسي بإقالته وتعيين اللواء عبد القادر منصور بدلا منه".

ويأتي هذا "التوتر الأمني قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 24 ديسمبر الجاري، ويبدو أن مفوضية الانتخابات تواجه تحديات في إقامتها في موعدها في غياب قائمة رسمية للمرشحين واستمرار الخلافات بين الفرقاء المتنافسين"، وفق ما أورده موقع "الحرة".