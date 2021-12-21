تقرير: رئيس الحكومة السودانية ينوي الاستقاله من منصبه

رئيس الحكومة السودانية حمدوك ينوي الاستقاله من منصبة بغضون ساعات

اعرب رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أمام مجموعة من الشخصيات القومية والفكرية عن نيته الاستقالة بشكل فوري. في حين ان المجموعة عارضوا الفكرة، لكن أصر على انه سيقوم بهذه الخطوة خلال الساعات القادمة.

جاء هذا على لسان مصدران مقربان من حمدوك لوكالة رويترز ، حيث أفادوا ان حمدوك اجتمع مع مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين ، وابلغهم نيته بتقديم استقالته من منصبه

وذكرت هذه المصادر ان المجموعة طلب من حمدوك التراجع عن قراره، الا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.

وصرح حمدوك السبت الماضي أن "استقرار البلاد ووحدتها في خطر" داعيا الى "التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان.

ويشار الى انه في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي عاد حمدوك الى منصبة، وذلك بعد اعتقاله بعد الانقلاب العسكري واحتجازه قيد الإقامة الجبرية في منزله.