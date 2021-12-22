احتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري

أعلن محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، أمس الثلاثاء، أن إيرادات البلاد ارتفعت من صادرات المحروقات بنسبة 57,3% في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2020 إلى أيلول/سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري.

وأضاف فاضلي، أنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات ارتفعت من 14.868 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 إلى 23.387 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، مؤكدا أنّ "عجز الميزان التجاري قد انتقل من 10.504 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 إلى 1.571 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2021".

وأكد فاضلي أنّ "احتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري". والتي كانت تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020 في مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، و79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018 و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.

وتابع فاضلي، أنّ "متوسّط سعر البترول قد سجّل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 66.6%، منتقِلاً من 41.365 دولارًا للبرميل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، إلى 68.917 دولارًا للبرميل (...) وبالتالي فإنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات قد سجّلت ارتفاعا مُعتبَرًا بنسبة 57.3%".

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي الجزائر دعا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى "إعادة ضبط" سياستها الاقتصاديّة وتنفيذ "إصلاحات هيكليّة

ويذكر أن النوّاب الجزائريّون صادقوا في تشرين الثاني/نوفمبر، على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.