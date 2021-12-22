مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى العام المقبل

أشارت المفوضية في بيان صادر عنها، إلى أن صعوبات حالت دون تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد

قدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، اقتراحا إلى مجلس النواب يقضي بتأجيل الجولة الأولى، من الاقتراع إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن خلصت لجنة نيابية إلى استحالة إجرائها في الوقت الحالي.

وأشارت المفوضية في بيان صادر عنها، إلى أن صعوبات حالت دون تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد، مضيفة أن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق، لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها.

وأردف البيان أن أبرز تلك الصعوبات كانت "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط".

وأضافة المفوضية أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".

كما ردت المفوضية على الاتهامات الموجهة إليها، قائلة: "إن الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية".

ويأتي إعلان مفوضية الانتخابات، بعد ساعات قليلة من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي الأربعاء، "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة.

يذكر أنه جرى التوقيع في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على وقف إطلاق النار بين المعسكرين المتنافسين في شرق ليبيا وغربها، وأنهى الاتفاق الحرب التي شنتها قوات حفتر على طرابلس وغرب ليبيا واستمرت 15 شهرا وانتهت بانسحاب قواته إلى سرت منتصف العام 2020.