انعقاد اجتماع احتفالي بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقيات إبراهيم بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة

فتحت هذه الاتفاقية الثلاثية الطريق لتوطيد الشراكة بين الدول الثلاث في عدة مجالات: السياسة والاقتصاد والأمن

سيعقد اليوم اجتماع ثلاثي مشترك رفيع المستوى، عبر تقنية الفيديو بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، بمناسبة الذكرى الأولى للإعلان اتفاقيات إبراهيم، والذي بموجبه تم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بسيادة المملكة على الصحراء.

وسيترأس وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بشكل مشترك اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القدس، عبر تقنية الفيديو في مقر وزارة الخارجيى المغربية بالرباط مع نظيريه الأمريكي، أنطوني بلينكن، والإسرائيلي، يائير لابيد، للاحتفاء بالذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما كانت أعلنت مصادر خاصة لـ i24NEWS ونشرناه يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري

وفتحت هذه الاتفاقية الثلاثية الطريق لتوطيد الشراكة بين الدول الثلاث في عدة مجالات: السياسة والاقتصاد والأمن، والصناعة ونظام الأسلحة والزراعة والثقافة والرياضة.

وساهمت اتفاقيات إبراهيم في اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل، حيث تعيش جالية يهودية ذات أصول مغربية تتكون من حوالي مليون شخص.

بالنسبة لواشنطن، تشكل الاتفاقيات "نقطة تحول إيجابية على طريق سلام شامل ودائم في المنطقة، ومن هنا جاء التزام إدارة بايدن الراسخ بتقوية المكاسب واتخاذها كنموذج لتكرار نجاحه".