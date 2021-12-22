المغرب وألمانيا يقرارن استئناف التعاون الثنائي وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

نفت الحكومة الألمانية دعمها للطرح الجزائري في ملف الصحراء، إذ اعتبرت المغرب بذل مجهودات لإنهاء صؤاع الصحراء

رحب المغرب، اليوم الأربعاء، بالمواقف البناءة للحكومة لألمانية الجديدة، ورجح عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى شكله الطبيعي، وقالت الخارجية المغربية، في بيان، إن “تعبير ألمانيا عن هذه المواقف يتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

وأشار البيان إلى أن المغرب"يأمل أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة، على أساس الوضوح والاحترام المتبادل”،

وقالت الحكومة الألمانية، في تصريح نقلته وزارة خارجية برلين لموقع"هسبريس" الإخباري المغربي إن “المغرب شريك محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة الاتحادية"وأضافت أنه "من مصلحة كلا البلدين عودة العلاقات الدبلوماسية، الجيدة والموسعة تقليديا .

ونفت الحكومة الألمانية دعمها للطرح الجزائري في ملف الصحراء، إذ اعتبرت أن المملكة المغربية بذلت مجهودات من أجل إنهاء هذا النزاع؛ وذلك من خلال تقديمها، سنة 2007، “مساهمة مهمة تتمثل في مقترح الحكم الذاتي”.

وأكدت “ألمانيا حريصة على تجاوز سوء التفاهم والتوترات التي حصلت، وهذا يتطلب التواصل المبني على الشراكة والاحترام المتبادل”، كما أبدت الحكومة الألمانية رغبتها في الجلوس مع نظيرتها المغربية من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، وقالت: “يمكن للدبلوماسيين في هذا الصدد إجراء مثل هذه المحادثات، لذا فالدبلوماسية مطلوبة في هذا السياق”.

وكان المغرب استدعى في السادس من مايو/أيار المنصرم، سفيرته لدى برلين، زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء المغربية و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس/آذار المنصرم، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية".