تونس: الحكم غيابيا على المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل

طالب سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه "لا مجال للتآمر على أمن الدولة

صدر في تونس اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف دولية بحق المرزوقي.

وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت عن فتح تحقيق في تصريحات المرزوقي التي عبر فيها لقناة فرنسية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وطلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي"وكان سعيد أصدر قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه "عدو لتونس".

وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي "لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".