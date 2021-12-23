الرئيس الموريتاني يبدي استعداده للوساطة بين المغرب والجزائر

ولد الغزواني"يمكن تصور حجم الكلفة التي تدفعها شعوب المنطقة جراء عدم قيام اتحاد مغاربي قوي وفعال ومتكامل"

أبدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، استعداده للوساطة لحل الأزمة بين بين الجزائر والمغرب، مؤكدا على أنه يأمل “أن يأتي اليوم الذي تعود اللحمة إلى اتحاد المغرب العربي، وتحقيق التكامل المنشود، تحقيقا لإرادة الشعوب، وتجسيدا لأحلام الآباء المؤسسين”.

وأشار ولد الغزواني إلى أنه “يمكن تصور حجم الكلفة التي تدفعها شعوب المنطقة جراء عدم قيام اتحاد مغاربي قوي وفعال ومتكامل. ونحن ندرك الصعوبات التي تواجه هذا الحلم”.

جاءت تصريحات ولد الغزواني في حوار أجرته معه مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، حول حالة الاتحاد المغاربي

حيث قال“ناسف للعقبات التي تقف في طريقه، كما نحن قلقون من عوامل التوتر التي تظهر من حين لآخر، ونعبر بشكل دائم عن أن بلادنا يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في استعادة اللحمة بين البلدان المغاربية، وقد ظلت مواقفنا تصب في هذا الاتجاه دائما”.

وكان الرئيس الموريتاني، قد قال في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، في حوار لصحيفة الفرنسية لوبينيون حول الأزمة بين الجزائر والمغرب:” لا نعتقد أنه هناك نية أو مؤشرات نحو المزيد من التصعيد ولا نريد ذلك” وأضاف: “يجب أن نعتمد على حكمة هذين البلدين الشقيقين اللذين تربطنا بهما علاقات طيبة للغاية، نحن مستعدون، إذا طلبوا منا، أن نلعب دورًا مسهلا أظهرت موريتانيا حيادا إيجابيا في قضية الصحراء منذ اتفاق الجزائر في 5 أغسطس/آب من عام 1979، مما وضع حدًا للقتال مع البوليساريو"

وحذر محمد ولد الغزواني من أن الوضع الحالي بين المغرب والجزائر ستكون له آثار سلبية على الاندماج المغاربي الذي يعاني أصلا جراء الأزمة الليبية.