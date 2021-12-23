تونس/حزب المرزوقي: "البلاد تدخل حقبة سوداء جديدة" وهيومن راتس ووتش تعرب عن "قلقها"

منصف"المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية مشبوهة تهدف التحكم في توجيه القضية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى الوطن"

اعتبر حزب "حراك تونس الإرادة" الذي أسسه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، أن الحكم الصادر بحق المرزوقي، "يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية" في ما عبرت وهيومن راتس ووتش عن "قلقها" من ازدياد الملاحقات استناداً على قوانين "قمعية".

وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي "إن السلطات التونسية تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونية".

واحتج حزب المرزوقي في بيان، اليوم الخميس، ضد الإجراءات القضائية التي تم اتباعها في محاكمة مؤسس الحزب الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، معتبرا أن" المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن".

وتابع الحزب "إن هذا الحكم يمثل خطراً داهماً على حريات جميع المواطنين واختراقاً خطيراً للقضاء من طرف سلطة الانقلاب وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية".

ويلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" إثر تصريحات أدلى بها لقناة فرانس24 ، قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة جنوب تونس والتي كانت مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، ردّاً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

ومن جهتها قررت مجموعة من أعضاء مجلس النواب في تونس الدخول في إضراب عن الطعام رفضاً للانقلاب، واحتجاجاً على جميع القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو /تموز المنصرم

وأكد القيادي في حزب قلب تونس، النائب في مجلس الشعب، رفيق عمارة، على أنه "ستلتحق النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي بإضراب الجوع رفضا للانقلاب"

وتعهد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات، لكن منظمات حقوقية كانت أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.