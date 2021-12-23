الجزائر: القضاء يلاحق فتاة في الرابعة عشرة بتهمة “التجمهر غير المسلح”

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا”

بشبهة “التجمهر غير المسلح” سيحاكم قضاء محكمة عنابة شرق الجزائر للمرة الأولى فتاة قاصرا تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، ويوجد والدها في السجن منذ ثمانية أشهر، بشبهة "الانتماء إلى منظمة رشاد الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة إرهابية”.

وقال المحام عبد الحليم خير الدين، محتجا “إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”، وأضاف إنه من المقرر أن تمثل الفتاة، الأربعاء الوشيك، مع عشرين شخصا آخر، وأضاف خير الدين إنه يتوقع تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القصر أمام قضاء الأحداث. ويعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في جلسة الأربعاء.

من جهته، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، إن “هذه سابقة. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا”.وأضاف صالحي “هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم”.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019 وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.