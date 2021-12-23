القوات الإثيوبية: لن نتوغل أكثر في اقليم تيغراي

رئيس دائرة الاتصالات الحكومية: القوات الإثيوبية لن تتوغل اكثر في اقليم تيغراي

قال رئيس دائرة الاتصالات الحكومية في إثيوبيا، ليغيسي تولو، الخميس، إن القوات الإثيوبية أصدرت أوامر بالحفاظ على المناطق التي استعادتها من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، ولكن ليس للتوغل في الإقليم جاء هذا بحسب ما ذكرت بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وحقق الجيش الإثيوبي وحلفاؤه تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث استعادوا السيطرة على بلدات ومدن رئيسية في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين اللتين سيطر عليهما مقاتلو تيغراي في وقت سابق من هذا العام، وأجبرت قوات تيغراي على التراجع إلى إقليمها.

وإلى هذا، قال ليغيسي: "انتهت عملية المرحلة الأولى لطرد الجماعة الإرهابية من المناطق التي احتلتها، بالنصر. في هذه اللحظة تدمرت بشدة رغبة العدو وقدرته على الدخول في حرب".

وأضاف قائلا: "تعتزم الحكومة اتخاذ مزيد من الخطوات للتأكد من أن رغبة قوات تيغراي لن تظهر مرة أخرى في المستقبل. في الوقت الحالي، تأمر القوات الإثيوبية بالحفاظ على المناطق التي تسيطر عليها".