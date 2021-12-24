أوغندا: اتهام 15 عنصرا بـ "الإرهاب" بسبب تفجيرات مرتبطة بتنظيم الدولة "داعش"

أعلن تنظيم الدولة "داعش"، المتحالف مع "جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة"، المسؤولية عن الهجوم

وجهت السلطات الأوغندية، اليوم الجمعة، تهما إلى 15 شخصا بسبب "ارتكاب جرائم تشمل الإرهاب ودعمه وذلك فيما يتعلق باتهامهم بلعب دور في تفجيرات وقعت في العاصمة كمبالا وأماكن أخرى في تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وإصابة العشرات".

وقام المتهمون الـ15، "عن عمد وبشكل غير قانوني بصنع وتسليم ووضع وتفجير عبوة ناسفة بدائية، بقصد التسبب في الوفاة أو إصابات جسدية خطيرة" بهدف التأثير على الحكومة أو ترهيب المواطنين، بحسب لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها رويترز.

وكان انتحاري قد فجر نفسه، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عند مدخل مركز للشرطة في وسط كمبالا، بعد ثلاث دقائق فجر انتحاريان نفسيهما على طريق يؤدي إلى البرلمان، وأدت تلك التفجيرات إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة بينهم "الانتحاريون"، ولقي شخصان على الأقل حتفهما في انفجارين آخرين في تشرين الأول/أكتوبر أحدهما في مطعم والآخر على متن حافلة.

وأعلن تنظيم الدولة "داعش"، المتحالف مع "جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة"، المسؤولية عن هجوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر والهجوم على المطعم.