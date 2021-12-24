الاتحاد الأوروبي يطالب بوضع برنامج زمني للانتخابات الرئاسية الليبية

طالبت كل من لندن وباريس وواشنطن وبرلين بتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

دعا المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السلطات الليبية اليوم الجمعة، لوضع خطة سريعة وبرنامج زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بعد تأكد تأجيل التصويت في الانتخابات التي كانت مقررة اليوم.

وأضاف بوريل أنه "على السلطات الليبية تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يكون ذلك متماشياً تماما مع خارطة الطريق المتفق عليها"، مضيفا "وحدها الانتخابات قادرة على منح ليبيا فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر"، وفق بيان نشره الاتحاد الأوروبي.

وتابع بوريل "يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل الوساطة التي تقوم بها حاليا مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، والعمل الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مشيرا إلى "استعداد الاتحاد لمواصلة العمل مع وليامز والسلطات الليبية من أجل التحضير للعملية الانتخابية".

فيما طالبت كل من لندن وباريس وواشنطن وبرلين بتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية.

وفي وقت سابق اليوم، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد. وكتبت عبر تويتر مهنئة الليبيين بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال بلادهم "فلتكن مناسبة لحل الانقسامات وتعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي ستؤدي للوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية".

كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن هذه الذكرى تأتي في "لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهودا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات اليوم، غير أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 كانو الثاني/يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية.