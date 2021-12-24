المغرب: تمديد تعليق الرحلات الجوية والبرية التجارية إلى 31 يناير 2022

تسجيل 654 إصابة بكورونا، وحالتي وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة وبلغ اجمالي الوفيات 14 ألف و825 منذ تفشي الوباء

قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية والبرية التجارية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير/كانون الثاني 2022، يأتي ذلك في وقت يتفشى فيه المتحور "أوميكرون" لوباء كورونا في المغرب والعالم.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تسجيل 654 إصابة بكورونا، وحالتي وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة المنصرمة. وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة البواء، أن مليونين و655 ألف و 175شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، في ما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و 885 ألف و 67 شخصا، مقابل 24 مليون و525 ألف و567 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالوباء رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 954 ألف و 853 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/آذار من عام 2020، في ما بلغ عدد الوفيات 14 ألف و825 بنسبة فتك تصل الى 1.6 في المئة.