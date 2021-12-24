تونس: فتح تحقيق بشأن “مكالمة هاتفية” تضمنت مخطط “اغتيال مسؤولين”وحددت موعدا للتنفيذ

التحقيق يشمل تهمة “تكوين تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية والتحريض

فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، الجمعة، تحقيقا على خلفية ما ورد بتصريحات الرئيس قيس سعيد، أمس، بشأن رصد “مكالمة هاتفية” حددت موعد تنفيذ مخطط اغتيال مسؤولين، و يشمل التحقيق تهمة “تكوين تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات، والتحريض على ذلك واستعمال التراب التونسي لتدريب أشخاص للغرض نفسه”.

وأصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس بيانا قالت فيه إنه عهد بالبحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتابع البيان، إن "التحقيقات ستوجه للمتهمين اتهامات بالعزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص، وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب البلاد وخارجه، إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات".

وكان قيس سعيد، كشف خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس، أن "ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال، ووجه حديثه ل وزير الداخلية: "هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".

وتوجّه كذلك بالحديث إلى التونسيين، منبها إياهم مما "يدبر من بعض الخونة، والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات، لاغتيال عدد من المسؤولين"، بحسب كلمة الرئيس والمنقولة عبر مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك.

ولم يقدم الرئيس التونسي تفاصيل أكثر حول هوية "الخونة" أو المسؤولين المستهدفين بـ"الاغتيال"، لكنه تابع: "نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى ثقة الشعب"، ما يشير ضمنيا بأنه من بين المستهدفين المحتملين بالاغتيالات.