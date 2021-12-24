تونس: حزب "الدستوري الحر" يدعو إلى تصنيف جمعية "قطر الخيرية" على "قائمة الإرهاب" وتجميد أموالها

"الإخوان يخططون لبث للفوضى والتجييش ضد الدولة يجب التحقيق فيها وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في بلادنا"

دعا "الحزب الدستوري الحر" في تونس، اليوم الجمعة، لجنة مكافحة الإرهاب إلى تصنيف جمعية "قطر الخيرية" على قائمة الإرهاب وتجميد أموالها جراء ما اعتبره "شبهات لتمويلها للإخوان وتبييض أموال" وقال في بيان إنه "أمام المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود مخططات للاغتيال"

وأشار البيان إلى أن "الإخوان في تونس يخططون لبث للفوضى والتجييش ضد الدولة" مضيفا "نجدد طلبنا لرئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ضد جمعية قطر الخيرية وبقية الأخطبوط المرتبط بها وغلق هذه الأوكار الأجنبية وإخراجها من تونس".

ودعا الحزب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى تجميد الأموال الواردة من "هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في بلادنا".

وحمل الحزب الدولة "مسؤولية أي فوضى أو أي عملية تزعزع الأمن القومي لـتخاذلها في وقف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي"

وطالب الحزب وزير الشؤون الاجتماعية بكشف قائمة الكفالات الاجتماعية التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية وبقية الجمعيات المماثلة لها وفتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المنن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية".

كما طالب الحزب بتصنيف "هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد كشف أمس الخميس، عن وجود "مؤامرات يحوكها خونة باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية" لاغتيال مسؤولين تونسيين، وتحدث عن وجود "مؤامرات" تُدبر في تونس تصل حد اقتراح بعضهم الاغتيال، قائلا إنه "ينبه التونسيين إلى ما يُدبر اليوم من قبل الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

جدير بالذكر أن جمعية "قطر الخيرية" تعمل في تونس منذ عام 2012 على عدة أنشطة واتفاقيات شراكة بينها وبين العديد من الوزارات أبرزها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.