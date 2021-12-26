وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا

يعتبر ديسموند توتو، أحد أبرز رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا

أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، اليوم الأحد، عن وفاة المطران الأنغليكاني ديسموند توتو، عن عمر يناهز 90 عامًا، وعبر الرئيس "أصالة عن الشعب برمّته، عن عميق الحزن بوفاة" وجه بارز من وجوه التاريخ في البلد.

ويعتبر ديسموند توتو، أحد أبرز رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والحائز جائز نوبل السلام، لكته لم يتحدث علنًا كثيرًا في السنوات الماضية. لأنه عانى من سرطان البروستات منذ أكثر من 20 عاما.

وتقاعد توتو منذ عام 2010، وكان آخر ظهور علني له في أيار/مايو عندما تم تطعيمه ضد كورونا، من على كرسي متحرك، ابتسم ووجه تحية عن بعد بدون أن يتحدث إلى الصحافيين.