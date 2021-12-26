لجنة أطباء السودان تؤكد إصابة أكثر من 170 شخصا خلال الإحتجاجات بينها إصابات برصاص حي

كانت قوات الأمن السودانية، أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، إصابة 178 شخصا نتيجة المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في مظاهرات أمس السبت، وقالت اللجنة: "رصدت حتى الآن 178 إصابة، بينها 8 إصابات برصاص حي، 3 منها غير مستقرة". وفق ما ورد في بيان اللجنة على صفحتها بموقع فيسبوك.

وكانت قوات الأمن السودانية، أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم، بينما خرج متظاهرون مجددا إلى الشوارع في العاصمة السودانية وأماكن أخرى للتنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأوَّل الماضي، فيما تجمع آلاف منذ وقت سابق من السبت، حتى في ظل تشديد التدابير الأمنية، بأرجاء الخرطوم ونشر القوات وإغلاق جميع الجسور الكائنة على نهر النيل، حسب وكالة الأنباء "سونا" السودانية .

وحسب الوكالة فإن السلطات كانت قد حذرت المتظاهرين من الاقتراب من المواقع "السيادية والاستراتيجي" الواقعة وسط الخرطوم، في إشارة إلى المباني الحكومية والمؤسسات الرئيسية.

يذكر أنه منذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ الجيش إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، لكن الجيش من جهته نفى ذلك.