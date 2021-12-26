خاص لـ i24NEWS بعد موقف ألمانيا الإيجابي من الصحراء: المغرب يعيد سفيرته إلى برلين

مواقف ألمانيا تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى طبيعته

أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ i24NEWS أن المغرب أعاد السفيرة زهور العلوي إلى برلين بعد إعلان حكومة ألمانيا عن موقف إيجابي بخصوص مقترح الحكم الذاتي في الصحراء مشيرة إلى أن"هذه المواقف تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت الأربعاء المنصرم عن استئناف علاقاتها الدبلوماسية بنظيرتها الألمانية حيث أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "المغرب ترحب بالإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا"

وعبر المغرب عن أمله أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل.

وكان المغرب، قد قرر في مايو/أيار المنصرم، استدعاء سفيرته في برلين، زهور العلوي، للتشاور بسبب “المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة”، في إشارة إلى موقف ألمانيا من ملف الصحراء.

وجاء في بيان للحكومة المغربية آنذاك أن ألمانيا “سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.