تقرير: الجزائر تعمل على تطوير قاعدة تيندوف المحاذية للمغرب لتضم أحدث الطائرات المقاتلة الروسية

عمل الجيش الجزائري على تكليف العشرات من المهندسيين وفنيي الصيانة العسكريين لتأهيل مطار تيندوف ومدرجيه

بدأ الجيش الجزائري في تطوير مطار ولاية تيندوف، ببناء العديد من المرابط التي ستضم الطائرات العسكرية الحربية، ولتكون قادرة على استقبال مقاتلة ميغ-29 "إس إم تي" وسوخوي 30 من صنع روسي.

مع تكثيف حضور ضباط دائمين في المطار الذي تحول إلى قاعدة عسكرية كاملة لتصبح من القواعد الأساسية للجيش الجزائري التي تضم أحدث الطائرات المقاتلة روسية الصنع، والقدرة على استيعابها.

وبحسب ما أوده موقع الصحيفة المغربي الإخباري، من معطيات فإن "عشرات المهندسين العسكريين التابعين للجيش الجزائري يعملون على مدار الساعة لجعل مطار تيندوف قاعدة عسكرية جوية رئيسية بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود المغربية".

ومنذ بداية السنة، بدأت الأعمال في مطار تيندوف لتحويله إلى قاعدة جوية عسكرية قادرة علي احتواء العشرات من الطائرات العسكرية الجزائرية، ولهذا الغرض تم تقوية المدرج الثاني للمطار وإعادة ترميم المدرج الأول.

ولهذا الغرض، عمل الجيش الجزائري على تكليف العشرات من المهندسيين وفنيي الصيانة العسكريين لتأهيل مطار تيندوف ومدرجيه، وكذا تقوية الرادارات وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية المتواجدة في القاعدة لتصبح أكثر ملاءمة مع الوضع الجديد للقاعدة العسكرية المتاخمة للحدود مع المغرب.

هذا، وتظهر صور Google Earth تواجد العديد من المروحيات المقاتلة بمدرج المطار الذي تم تقويته وإعطاءه الطول المناسب ليلائم الطائرات العسكرية التي سترابط في القاعدة، مع بناء العديد من الثكنات والمخازن وتشديد المراقبة على المطار الذي تحول إلى قاعدة عسكرية محضورة على المدنيين.

وكانت الجزائر قد احتجت عبر وسائل إعلامها الرسمية على نية المغرب تشييد تكنة عسكرية بمنطقة "جرادة" على مساحة 23 هكتارا على بعد 38 كيلومتر من الحدود الجزائرية بداعي أن هذه التكنة موجهة ضد الجزائر، وهو ما نفاه الجيش المغربي الذي أكد أن هذه الثكنة مخصصة لـ "إيواء الجنود فقط".

وقالت القوات المسلحة الملكية، في بيان إن "الأمر يتعلق بثكنة عسكرية، ليست لها مواصفات القاعدة العسكرية" مشيرة إلى أن "الثكنة الجديدة وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي"إحداث الثكنة الجديدة بإقليم جرادة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن".