دبلوماسي جزائري: "الخريطة المزعومة للجامعة العربية التي تضم الصحراء الغربية خدعة أخرى من المغرب"

"وسائل الإعلام المغربية المضللة وقعت في فخ كذبة مكشوفة يسهل دحضها لتعرية هذه الخدعة الجديدة"

أكد المبعوث الجزائري الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي،عمار بلاني، أن "الخريطة الجديدة التي يزعم المغرب أنها تضم إقليم الصحراء الغربية المحتل، والتي تكون قد أقرتها أمانة الجامعة العربية، عبارة عن تضليل سافر، وخدعة أخرى من المغرب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوصت جامعة الدول العربية، مؤخرا، في مذكرة "جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية، ضمت خريطة المغرب كاملة".

وأضاف بلاني أن "وسائل الإعلام المغربية المضللة وقعت في فخ كذبة مكشوفة يسهل دحضها لتعرية هذه الخدعة الجديدة"، موضحا أن "هذه الخريطة الموحدة التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء ليست بالأمر الجديد ولطالما ظهرت في الموقع الرسمي للجامعة العربية".

وذكر الدبلوماسي الجزائري أنه "بعد الاحتجاج شديد اللهجة للممثلية الجزائرية بعد النشر غير المقبول لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة لخريطة تضم الصحراء الغربية، وجهت أمانة الجامعة العربية مذكرة تأمر فيها كافة الهيئات تحت الوصاية باعتماد الخريطة الرسمية الوحيدة المعترف بها من طرف جامعة الدول العربية والتي هي محل توافق أي تلك التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء".

ولفت بلاني إلى أن "الأمر يتعلق بمناورة تضليلية تهدف إلى إخراج الدوافع الحقيقية عن سياقها والتي حملت أمانة الجامعة العربية على إعداد هذه المذكرة التصويبية من أجل جعلها حدث وهمي لا وجود له إلا في العقول المخادعة لهؤلاء الذين يبدعون في فنون التلاعب والخداع".