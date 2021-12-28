صحيفة: "سحب جواز سفر قيادي في جبهة البوليساريو بمطار الهواري بومدين في الجزائر"

مصطفى ولد سيد البشير "لا وجود لدولة صحراوية وأن الكل هناك لاجئ وتحت رحمة الجزائر"

أفاد موقع صحيفة الأحداث المغربية "الأحداث أنفو" ، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات الجزائرية، قامت بسحب جواز السفر الدبلوماسي، من القيادي بجبهة البوليساريو مصطفى ولد سيد البشير، بمطار الهوارى بومدين، أثناء عودته من أوروبا، وفق ما كشف عنه مدونون من مخيمات تندوف".

وبحسب ذات المصدر فقد "اعتبر الكثيرون هذا الإجراء سابقة، و يعكس حقيقة حجم تحكم الجزائر في قيادة البوليساريو، لاسيما بعد تصريحات المسؤول المذكور في اجتماع بباريس أن الجمهورية الصحراوية ليست دولة وأن إبراهيم غالي مجرد لاجئ".

وأضاف الموقع أن "سكان مخيمات تندوف يجمعون على حقيقة ما صرح به ولد سيد البشير في باريس بأنه لاجئ بمخيم المحبس" مشددين على أن "ليس وزيرا ولم يسبق له أن كان وزيرا وأن جمهورية الوهم خيال وأن رئيسها إبراهيم غالي كما يعلم العالم ومنظمة غوث اللاجئين يعتبرونه لاجئا وليس رئيسا".

وذكر الموقع أن "مصطفى البشير كان قد صرح في لقاء مع صحراويين ضواحي باريس بأن لا وجود لدولة صحراوية وأن الكل هناك لاجئ وتحت رحمة الجزائر".