العلاقات الجزائرية الموريتانية/ تبون: "علينا الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وضرورة البدء في إنجاز طريق تندوف - زويرات"

تبون: "الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية التي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي"

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، علاقة بلاده بموريتانيا بـ "العريقة"، وأنها "عرفت تطورا عند فتح المعبر البري الحدودي"، الذي "أصبح جسرا للتواصل بين سكان المنطقة الحدودية وضاعف من مستوى التبادل التجاري" إضافة إلى "اللجنة الثنائية الحدودية التي استحدثت مؤخرا للسهر على التعاون الثنائي في المناطق الحدودية ومتابعة التنسيق الأمني بين البلدين".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدها تبون أمس الثلاثاء، مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عقب المحادثات التي جمعت بينهما بقصر المرداية، والتي خلصت بـ "توقيع اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واالصحة، التكوين المهني، ومذكرة تفاهم في قطاع المؤسسات المصغرة"، بحسب ما أورده موقع "الشروق" الجزائري.

وأضاف تبون أنه "في ظل سياق دولي متأزم تطبعه التحديات والتهديدات، تطرقنا إلى أولوية تضافر جهودنا وتنسيق مواقفنا" مشيرا إلى "تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها".

كما تطرق تبون إلى "العمل العربي المشترك الذي حظي في المحادثات باهتمام خاص، لاسيما أن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية التي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي".

ومن جانبه استحضر الرئيس الموريتاني "محطات من تاريخ البلدين المشترك وصفحاته المشرقة وكيف كان علماء الجزائر من مختلف المدن والحواضر يسافرون رغم المسافات والمشاق إلى بلاد شنقيط للعلم والتعليم"، مضيفا أن "العلاقات واسعة ومتنوعة ومتجذرة في التاريخ، ونحن نعمل الآن على تعميقها والارتقاء بها لتكون في مستوى الأخوة والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين".